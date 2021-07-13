Сенат США утвердил экс-сотрудницу АНБ на пост главы агентства по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник утвердил Джен Истерли на должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США. Об этом говорится в распространенном заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Я поздравляю Джен Истерли с утверждением ее на пост директора CISA", - подчеркнул он.

Истерли ранее работала в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Как отмечается в заявлении Майоркаса, с момента учреждения CISA в 2018 году она стала вторым по счету утвержденным Сенатом главой ведомства.