{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенат США утвердил экс-сотрудницу АНБ на пост главы агентства по кибербезопасности

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса поздравил Джен Истерли с утверждением на пост

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник утвердил Джен Истерли на должности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США. Об этом говорится в распространенном заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Я поздравляю Джен Истерли с утверждением ее на пост директора CISA", - подчеркнул он.

Истерли ранее работала в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Как отмечается в заявлении Майоркаса, с момента учреждения CISA в 2018 году она стала вторым по счету утвержденным Сенатом главой ведомства.

Теги
США
Акции протеста на Кубе
СМИ: протесты на Кубе начались из-за широкого доступа населения к западным соцсетям
Как сообщила корпорация "Би-би-си", кубинцы все чаще используют социальные сети, чтобы выразить недовольство правительством. Среди других факторов протестов на Кубе в британской корпорации назвали длительный экономический кризис и распространение COVID-19
Читать полностью