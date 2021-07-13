WSJ: в Гаити политики близки к договоренностям, позволяющим стабилизировать ситуацию

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Гаитянские политики близки к договоренностям, которые, как ожидается, позволят стабилизировать ситуацию в стране, а также провести выборы. Об этом заявил в понедельник журналистам американской газеты The Wall Street Journal Ариэль Анри. Президент республики Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако последний не успел вступить в должность.

Анри сообщил, что проводит консультации с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом. По словам Анри, договоренности между ними могут быть достигнуты "в ближайшие часы". "Будет соглашение, которое позволит стране оставить позади нестабильность", - сказал собеседник издания.

"Для нас на первом месте гаитяне, это решение, которым, я думаю, народ Гаити будет доволен", - пояснил он. Анри не привел подробности относительно возможных договоренностей. Он отметил, что выборы в стране проведут "как можно скорее", заверив, что не намерен баллотироваться в президенты.

В материале приводится комментарий помощника Жозефа. "Борьба за власть - это последнее, чего мы сейчас хотим", - сказал он. Указанный помощник подтвердил, что Анри и Жозеф проводят консультации с целью достижения договоренностей.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в больницу. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.