КНДР призвала Южную Корею отказаться от совместных маневров с США

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. КНДР обвинила Сеул в эскалации напряженности на Корейском полуострове посредством совместных с США маневров, запланированных на август. Соответствующий комментарий опубликовал во вторник портал народной республики Uriminzokkiri ("Вместе с нашей нацией"), занимающийся в основном внешнеполитической пропагандой.

"Вину за нынешнюю нестабильность на Корейском полуострове следует полностью возложить на поджигателей войны из числа южнокорейских военных, вступающих в сговор с внешними силами", - говорится в материале. Предостерегая Сеул от проведения совместных с Вашингтоном учений, авторы статьи подчеркивают, что "военные игры и действия, направленные на укрепление вооруженных сил, никогда не будут идти рука об руку с миром".

Портал Meari подверг Южную Корею критике за дальнейшее укрепление вооруженных сил, несмотря на пандемию нового коронавируса. "Игнорируя страдания своего народа от быстрого распространения злобного вируса, в Сеуле тратят огромные средства налогоплательщиков на вооружение своих солдат высокотехнологичным оружием", - говорится в комментарии.

Пхеньян традиционно осуждает совместные маневры ВС Южной Кореи и США, называя их репетицией вторжения в КНДР. В последние годы Сеул и Вашингтон отменили или сократили масштаб ряда учений из-за пандемии и для поддержки дипломатического процесса, направленного на вовлечение Пхеньяна в мирный диалог.