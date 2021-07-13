Япония выделит $5,8 млн нуждающимся жителям Мьянмы

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение выделить $5,8 млн на поддержку жителей Мьянмы, которые столкнулись с ухудшением условий жизни после произошедшего в стране военного переворота. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на обеспечение нуждающихся провизией и товарами повседневного спроса. При этом грант от правительства Японии будет напрямую передан им через Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирную продовольственную программу (ВПП).

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.