Байден представил стратегию борьбы с преступлениями с применением огнестрельного оружия

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден представил новую стратегию американской администрации, направленную на борьбу с ростом преступлений с использованием огнестрельного оружия, которая предусматривает в том числе прием на работу большего числа полицейских. В понедельник американский лидер провел в Белом доме встречу с представителями правоохранительных органов, а также федеральных и местных властей, посвященную этой тематике.

По словам президента, план, во-первых, предусматривает меры по борьбе с оборотом нелегального оружия, которое продается с нарушением федерального законодательства.

"Во-вторых, речь идет о поддержке местных органов правопорядка федеральными средствами, которые им необходимы", - пояснил Байден. "Наша стратегия предоставляет в том числе финансирование для правоохранительных органов <...>, чтобы штаты и города имели возможность нанимать больше полицейских и платить им сверхурочно для того, чтобы улучшить охрану порядка в местных сообществах", - добавил политик.

Ранее Байден называл акты насилия с применением огнестрельного оружия в США настоящей эпидемией и международным позором. По его словам, ежегодно они обходятся государству в $280 млрд.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно происходивших в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы федеральные власти США неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.