Молдавский оппозиционер Нэстасе отказался от руководства партии после проигрыша на выборах

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Руководство проевропейской партии "Платформа достоинство и правда" вместе с ее лидером Андреем Нэстасе заявило об уходе в отставку после проигрыша на досрочных парламентских выборах в Молдавии 11 июля.

"Руководство "Платформы достоинство и правда", председатель и вице-председатель заявили о своей отставке", - написал в Facebook лидер партии, которая ранее входила в блок с пропрезидентской Партией действия и солидарности (ПДС).

Он добавил, что политическое бюро партии назначило на 5 сентября съезд, на котором будет избрано новое руководство. Возглавлять формирование в переходный период будет вице-председатель партии Дину Плынгэу.

На парламентских выборах 2019 года сформированный из двух партий блок "ACUM" получил 26 мандатов из 101 в парламенте. На президентских выборах 2020 года Нэстасе предлагал выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики, но его предложение было отклонено, а выборы выиграла лидер ПДС Майя Санду.

Став президентом Санду добилась отставки правительства и роспуска парламента, где у ПДС было 15 мандатов, а у ее главных политических оппонентов - Партии социалистов - 37. В воскресенье, 11 июля, в Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, "Платформа достоинство и правда" получила 2,3% и не смогла преодолеть избирательный барьер, который составляет 5% для политических партий.

ПДС получила 52%, что дает ей право самостоятельно сформировать правительство. На втором месте оказался Избирательный блок коммунистов и социалистов с 27%, в парламент также прошла Партия Шор, набравшая 5%.