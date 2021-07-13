Южная Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Советник-посланник и военный атташе японского посольства в Республике Корея были вызваны во вторник в южнокорейский МИД, где им заявили протест в связи с притязаниями Токио на острова Токто в Японском море, которые контролируются Сеулом. Об этом сообщил телеканал KBS, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство.

По его данным, от имени южнокорейского правительства японским дипломатам было выражено сожаление по поводу содержания "Белой книги по обороне" за 2021 год, в которой эти территории описаны как спорные.

"Белая книга по обороне" - это всеобъемлющий доклад, утверждаемый кабинетом министров, в котором дается официальная оценка военно-политической обстановке в регионе и излагаются основные направления военной политики на ближайшую перспективу.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав Корейского государства.

Ранее в этом году напряженность в отношениях между двумя странами обострилась из-за включения Японией островов Токто в карту маршрута эстафеты Олимпийского огня.