В ООН заявили, что более 40% жителей КНДР страдают от недоедания

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Около 10,9 млн (42,2%) граждан КНДР страдали от недоедания в период с 2018 по 2020 год. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада о продовольственной ситуации в мире, составленного совместно пятью подразделениями ООН, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирной продовольственной программой.

Последние показатели говорят об ухудшении в КНДР ситуации по сравнению с периодом с 2004 по 2006 год, когда от недоедания страдали 8,1 млн человек, или 33,8% населения.

В докладе утверждается, что в КНДР по состоянию на конец 2020 года из-за хронического недоедания около 300 тыс. или 18,2% детей в возрасте до пяти лет имели задержку в развитии. Это меньше, чем показатель в 26,1%, зафиксированный в 2012 году, однако все равно выше по сравнению со многими другими странами.

В настоящее время к государствам с худшей продовольственной ситуацией, чем в КНДР, относятся лишь Сомали, где недоедают 59,5% населения, а также ЦАР, Гаити, Йемен и Мадагаскар.

КНДР испытывает хроническую нехватку продовольствия на протяжении десятилетий, однако в последнее время она еще более обострилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире, череды стихийных бедствий и фактического закрытия страной границ. В июне лидер страны Ким Чен Ын признал существование этой проблемы, указав на необходимость ее решения.