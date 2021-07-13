СМИ: Ротшильды подали на Чехию жалобу в Европейский суд по права человека

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Потомки миллиардера Альфонса Ротшильда обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Чехию. Об этом сообщило во вторник сетевое издание Hlidaci pes.

Потомки одного из богатейших людей Европы добиваются возвращения усадьбы Шилгержовице на северо-востоке республики, которая была конфискована нацистами после оккупации Чехословакии в марте 1939 года. Гитлеровцы отбирали у Ротшильдов собственность из-за их еврейского происхождения.

Усадьба не была возращена Ротшильдам и после окончания Второй мировой войны, а в 1948 году с приходом к власти в Чехословакии коммунистов решить данную проблему стало невозможно. Между тем, согласно принятому после изменения в ноябре 1989 года политического строя в стране закону о реституциях, данная собственность должна быть возращена потомкам владельца.

Ранее чешские суды, ссылаясь на недостаток подтвержденной документами доказательной базы, отказались рассмотреть иск Ротшильдов. Они этот факт, как отметило издание, рассматривают как "узаконивание нацистских антиеврейских мер эпохи Холокоста".