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Встреча Путина и Лукашенко
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Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику
Константиновский дворец, Санкт-Петербург FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Константиновский дворец, Санкт-Петербург
© FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

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"В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проходит встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении.

Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как отмечает его пресс-служба, "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко
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