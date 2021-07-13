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Афганские силовики ликвидировали одного из полевых командиров талибов

В результате столкновения ликвидированы еще около 30 радикалов

ТЕГЕРАН, 13 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главных полевых командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом во вторник сообщило МВД страны в Twitter.

Боевик, известный под именем Паша (Pacha), был убит в ходе антитеррористической операции в провинции Хост на западе Афганистана. В результате столкновения ликвидированы еще около 30 радикалов, 18 получили ранения.

В понедельник МВД сообщило о ликвидации главы службы разведки движения Кари Шагаси в ходе спецоперации в провинции Логар.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

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