Суд на Украине отменил региональный статус русского языка в Николаеве

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Николаевский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве. Об этом сообщил во вторник языковый омбудсмен Тарас Креминь.

"Суд признал недействительным и отменил решение городского совета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального", - написал он в Facebook.

По его словам, местный городской совет не смог в установленный срок пересмотреть свое решение.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель главы города по вопросам языковой политики", - подчеркнул Креминь.

По его словам, до сих пор в силе остаются решения о региональном статусе языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.