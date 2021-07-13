{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио
Обновлено 

Джилл Байден посетит церемонию открытия Олимпиады в Токио

Церемония открытия пройдет 23 июля

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден отправится в Токио, где 23 июля посетит церемонию открытия летней Олимпиады. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Первая леди Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия пройдет 23 июля. Дополнительная информация и детали ожидаются", - отмечается в тексте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Теги
ЯпонияСШАОлимпиада в Токио
Кризис в Белоруссии
В Литве заявили, что механизм возращения в Белоруссию нелегальных мигрантов не работает
По словам литовского премьера Ингриды Шимоните, выполняя установку властей, погранслужба Белоруссии прикрывает нелегальную миграцию
Читать полностью