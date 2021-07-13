В Литве заявили, что механизм возращения в Белоруссию нелегальных мигрантов не работает

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Механизм передачи Белоруссии нелегальных мигрантов, которые с территории соседней страны массово проникают в Литву, не действует, поэтому применить его невозможно. Об этом во вторник, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Ранее мигранты, нелегально пересекшие границу, передавались обратно Белоруссии, с территории которой попадали в Литву, в соответствии с определенными процедурами", - сказала она. Сейчас этого не происходит. "Процедуры не работают, таков сознательный выбор режима [президента Александра Лукашенко], поэтому просто вернуть нелегалов нельзя", - отметила глава правительства.

Она утверждала, что, выполняя установку властей, погранслужба Белоруссии прикрывает нелегальную миграцию. "Пограничники даже устраняют следы нелегалов на контрольной полосе, чтобы нельзя было воочию видеть, откуда пришли эти люди", - сказала Шимоните.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.