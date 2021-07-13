Глава МИД Франции примет участие в саммите "Крымской платформы"

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Франция отправит на саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа, министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью "нормандского формата" и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию как на саммите "Крымской платформы" (23 августа), так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины (24 августа - прим. ТАСС)", - сказал де Понсен в интервью "ТСН".

Организаторы саммита "Крымской платформы" пока не раскрывают список ее участников. Как сообщила ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, это связано с "заявлением Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" - это угроза их территориальной целостности". По ее словам, некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа этого года, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию. Джапарова отметила, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры - участники "Крымской платформы", и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети.