В партии Санду анонсировали кадровые чистки в органах власти Молдавии

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Вице-председатель победившей на парламентских выборах в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Наталья Гаврилица заявила, что новое правительство проведет очистку органов управления от неэффективных кадров.

"Будет проведен общий аудит деятельности государственных учреждений и последуют увольнения в тех из них, которые демонстрируют свою неэффективность. Прежде всего это Совет по конкуренции, где мы видели бездействие, об этом также говорила президент Майя Санду", - цитирует Гаврилицу во вторник молдавский телеканал TV8. Среди учреждений, которые ждет реорганизация, она упомянула и Координационный совет по аудиовизуальным средствам.

"Все мы видели, как он действовал по отношению к СМИ, особенно в ходе избирательных кампаний", - пояснила Гаврилица.

Она подчеркнула, что "в партии обсуждают состав будущего кабинета, в котором будут работать как представители партии, так и компетентные управленцы со стороны. Мы ждем решения Конституционного суда об утверждении итогов выборов, после чего представим новую команду", - уточнила вице-председатель ПДС.

Санду уже предлагала кандидатуру Гаврилицы на пост главы кабинета весной 2021 года. Она занимала пост вице-премьера, министра финансов в кабинете, который возглавила Санду в 2019 году.