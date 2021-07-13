Рада не смогла принять законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации на Украине каннабиса в медицинских целях и отправила его на доработку. За законопроект во вторник на внеочередном заседании украинского парламента проголосовали 184 депутата при 226 необходимых.

Решение отправить законопроект на доработку поддержали 240 депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагалось "создать нормативные условия для законного оборота конопли в определенных законом целях, в частности для использования в медицинской практике и научно-технической деятельности".

В апреле правительство Украины приняло решение об исключении препаратов на основе каннабиса "Дронабинол", "Набинол" и "Набиксимолс" из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Лидер Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях.