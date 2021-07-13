Минюст начал проверку Союза белорусских писателей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Белоруссии проводит внеплановую проверку Союза белорусских писателей, в совет которого входит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

"Сегодня на нашу почту пришло уведомление о получении заказного письма от министерства юстиции. В письме начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Елены Кириченко сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественного объединения "Союз белорусских писателей", - говорится в сообщении на сайте организации во вторник.

Минюст запросил пакет документов за период с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. При этом документы нужно представить до 13 июля, то есть в течение вторника. Письмо с требованием было отправлено 6 июля и неделю шло до офиса организации. В связи с этим союз просит Минюст о продлении срока предоставления информации на два дня, до 15 июля.

Союз белорусских писателей критично относится к происходящему в стране, осуждает ситуацию со свободой слова в республике, ранее публиковал открытое письмо властям с призывом прекратить насилие после президентских выборов. Одновременно в стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный к действующей власти. В последнее время проверки также проходят и в других общественные объединениях.

13 июля президент Белоруссии Лукашенко заявил, что власти республики пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ.