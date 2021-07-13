Глава Ассамблеи народов Евразии заявил, что дипломатия может решить пограничные конфликты

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народная дипломатия является достаточно эффективным инструментом, который способен помочь полному урегулированию существующих в мире пограничных споров. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе видеомоста, посвященного диалогу стран ЕАЭС и путям развития евразийской интеграции.

"Мне представляется, что мягкая сила и народная дипломатия - достаточно эффективные меры, которые могут позволить приблизить заключение мирных договоров, определение границ и скорейшее узаконивание ситуации, которая есть", - сказал он.

Спорные моменты существуют в отношениях между Киргизией и Таджикистаном. Протяженность границы между этими странами составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. Однако на границе двух стран иногда возникают конфликты между представителями местного населения, нередко они сопровождаются перестрелками. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана, произошел в конце апреля - начале мая. Тогда погибли в общей сложности несколько десятков человек, более ста были ранены.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.