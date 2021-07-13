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Расследование убийства президента Гаити

США изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры

Госдепартамент работает с запросом на предоставление помощи, проинформировал глава пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры в контексте запроса властей страны о содействии со стороны Вашингтона. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы изучаем запрос на предоставление помощи", - сказал он. "Мы знаем, что в этом случае может возникнуть необходимость в защите в контексте критически важной инфраструктуры. Мы внимательно изучаем это", - добавил Прайс.

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