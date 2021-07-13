Госсекретарь США в беседе с Пашиняном отметил важность реформ в Армении

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого глава американского внешнеполитического ведомства отметил важность реформ, проводимых правительством Армении. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина страны, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на выборах. Энтони Блинкен подчеркнул важность проводимых правительством Армении реформ, в частности в борьбе с коррупцией и в сфере юстиции, добавив, что Соединенные Штаты готовы продолжить помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

Пашинян поблагодарил за оценку достижений Армении в направлении демократических реформ. Он высоко оценил продолжающуюся поддержку США в укреплении демократических институтов и верховенства закона в Армении.

Стороны обсудили ситуацию в регионе. В качестве ключевых вопросов для установления стабильности была подчеркнута важность возвращения пленных и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении.

"Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по обеспечению возвращения всех пленных. Коснувшись нагорнокарабахского конфликта, Блинкен особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

В этом контексте Пашинян также подчеркнул, что конфликт не урегулирован и требует всеобъемлющего решения, которое может быть достигнуто только в рамках сопредседательства Минской группы.