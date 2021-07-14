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Алжир направил в Тунис 250 тыс. доз вакцин от коронавируса

Также в страну отправлено 20 тонн медицинских материалов

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Алжир направил во вторник в Тунис 250 тыс. доз вакцин от коронавируса и 20 тонн медицинских материалов в знак солидарности с тунисским народом перед лицом пандемии.

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Груз в Тунис доставили два военных самолета, сообщает информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС). Для передачи помощи тунисским властям в соседнюю страну направился министр здравоохранения Алжира Абдеррахман Бенбузид.

В понедельник президенты Алжира и Туниса Абдельмаджид Теббун и Каис Саид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. Теббун выразил "солидарность народа, правительства и президента Алжира с братским тунисским народом в его борьбе с пандемией". Он подчеркнул, что "Алжир в полной мере готов поддержать братскую страну Тунис в случае надобности".

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