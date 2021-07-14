Во Флориде прошли демонстрации в поддержку участников протестов на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку участников акций протеста на Кубе прошли во вторник в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания ABC .

Манифестации состоялись, в частности, в Майами. Их участники перекрыли автомагистраль. Губернатор Флориды Рон Десантис и ряд законодателей от штата также выступили с заявлениями в поддержку участников протестов на Кубе. Во Флориде проживает много выходцев из этого островного государства.

Как отмечается в материале, группа американских демонстрантов сообщила, что предприняла попытку отправить из США на Кубу судно с продовольствием, а также огнестрельным оружием. Позже манифестанты уточнили, что сотрудники Береговой охраны США пресекли эту попытку.

По данным телеканала Fox News, демонстрации во Флориде также состоялись на этой неделе в городах Джексонвилл и Тампа.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.