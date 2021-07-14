Гавана патрулируется усиленными нарядами полиции спустя два дня после протестов

ГАВАНА, 14 июля. /ТАСС/. Большое число сотрудников правоохранительных органов остается на улицах Гаваны к концу второго дня после массовых беспорядков, прошедших в нескольких городах республики. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС.

Центральные районы Гаваны - Старая Гавана, Центральная Гавана и Пласа-де-ла-Революсьон - патрулируются усиленными нарядами полиции и военными. Магазины и заведения общепита работают в соответствии с санитарными нормами, введенными для предотвращения распространения коронавируса: обязательно социальное дистанцирование, рестораны ведут обслуживание только навынос. Больших скоплений людей на улицах перечисленных районов не наблюдается.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы". Власти сообщили об одном погибшем в ходе беспорядков.