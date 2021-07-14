Лавров вместе с другими главами МИД стран ШОС встретился с президентом Таджикистана

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду принял участие во встрече глав МИД стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с президентом Таджикистана Эммомали Рахмоном.

Таджикистан в текущем году председательствует в организации и в сентябре примет заседание Совета глав государств ШОС.

"Месяц назад мы отметили знаменательную дату - 20-ю годовщину создания ШОС. За прошедший период организация успешно прошла путь своего становления и заняла заметное место среди международных структур. Наша организация рассматривает целый комплекс вопросов в своей повестке дня - от политики и безопасности до экономического и гуманитарного сотрудничества", - сказал таджикистанский президент, открывая встречу.

Затем главы внешнеполитических ведомств проведут заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС и проведут встречу с главой МИД Афганистана Мозаммадом Ханифом Атмаром в формате контактной группы ШОС - Афганистан.