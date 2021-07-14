Глава MI-5 сравнил с терроризмом угрозы, которые представляют Британии враждебные страны

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Враждебные действия со стороны ряда государств могут представлять не меньшую угрозу для всего британского общества, чем терроризм. С таким утверждением в среду выступит глава службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выдержки из речи которого приводит агентство PA.

Руководитель британской спецслужбы представит ежегодный доклад об угрозах Соединенному Королевству в штаб-квартире ведомства Темз-хаусе в центральной части Лондона, где будет говориться о том, что "менее заметные угрозы способны разрушительно влиять на всех жителей". "Мы должны со временем обеспечить такую же осведомленность граждан об угрозах со стороны ряда государств, как это было сделано ранее в случае с терроризмом", - цитирует агентство Маккаллума.

При этом он намерен отдельно остановиться на действиях сотрудников иностранных секретных служб на территории Великобритании. "Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более 10 тыс. попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими", - отмечается в заявлении Маккаллума, в котором также сказано, что сотрудники зарубежных спецслужб проникают не только в правительство страны, но и в образовательные учреждения.

"Мы видим, что открытия блистательных британских университетов и отдельных исследователей похищаются или копируются. Мы видим, как компании теряют свои конкурентные преимущества, которые стали результатом усердной работы", - считает глава MI-5, полагая, что подобная ситуация "негативно влияет на рабочие места в стране, на качество государственных услуг и в целом на перспективы Великобритании". В связи с этим он призвал научное сообщество и бизнесменов, занятых в сфере высоких технологий, "проявлять бдительность".

Как подчеркнула газета The Guardian, хотя в приведенных выдержках из речи Маккаллума не упоминаются конкретные страны, которые могут представлять угрозу Соединенному Королевству, речь идет в первую очередь о России и Китае. В обнародованном в марте Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании России дается определение "наиболее острой прямой угрозы" для страны. В свою очередь Китай характеризуется как "самый значимый геополитический фактор в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов". В нем указывается, что авторитарный характер китайского государства "несет в себе вызовы для Великобритании и союзников".