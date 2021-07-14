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Военный Азербайджана ранен на границе с Арменией в результате обстрела

Его госпитализировали

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащий ВС Азербайджана ранен в результате обстрела с армянской стороны на нахичеванском направлении госграницы двух стран. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"14 июля примерно в 10:00 (09:00 мск) подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе. В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован.

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