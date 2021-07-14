Глава ДНР заявил, что жители Донбасса получили возможность участвовать в жизни России

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Жители Донбасса, получившие российское гражданство, обрели возможность участвовать в разных сферах жизни России. Об этом говорится в обращении главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина к участникам проходящего в Луганске Форума граждан России.

"Жители республик с гражданством Российской Федерации должны иметь право и возможность участвовать во всех сферах жизни своей большой Родины, - цитирует текст обращения агентство Луганскинформцентр. - Работа над этим вопросом планомерно идет. Мы получили возможность встроиться в систему социального обеспечения РФ, с этой целью открыт доступ к онлайн-сервису "Госуслуги". Но самое главное - мы наравне со всеми гражданами Российской Федерации можем влиять на политическую жизнь России, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право".

Пушилин отметил, что для российских властей одним из главных направлений работы является защита соотечественников, и жители республик Донбасса, получившие гражданство РФ, как никто другой видят и ценят результаты этой работы.

Форум граждан России открылся в среду в Луганске. В мероприятии принимают участие представители Донбасса, России, Южной Осетии и Абхазии. В ходе работы политические лидеры, общественные деятели и ученые намерены обсудить вопросы защиты и реализации прав сограждан, усиление международного сотрудничества и интеграционных процессов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. По информации первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на сегодняшний день гражданство России в упрощенном порядке получили более 600 тыс. жителей республик Донбасса.