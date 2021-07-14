Представители ШОС обсудили повестку дня заседания Совета глав государств организации

ТАШКЕНТ, 14 июля./ТАСС/. Совет министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудил в Душанбе повестку дня и проекты документов, предлагаемых к подписанию в ходе предстоящего в 2021 году саммита глав государств ШОС. Об этом в среду сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Руководители внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана при участии генерального секретаря ШОС и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС обсудили ход подготовки к предстоящему юбилейному саммиту организации. Министры рассмотрели проекты повестки дня и документов, предлагаемых к подписанию в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС", - говорится в сообщении. Особо отмечается, что ШОС за 20 лет своего существования стала авторитетной международной структурой, от которой много зависит в укреплении системы межгосударственных отношений.

По данным пресс-службы, в ходе заседания его участники обменялись мнениями по дальнейшему расширению и развитию деятельности организации, в том числе Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Сообщается также, что с сентября 2021 года председательство в ШОС переходит к Узбекистану. В связи с этим на заседании совета выступил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, который отметил актуальные аспекты развития ШОС и пути укрепления многостороннего и двустороннего форматов сотрудничества стран - членов организации.