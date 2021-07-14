Шмыгаль заявил, что ЕС рекомендовал снять ограничения на путешествия для украинцев

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Европейский союз включил Украину в зеленый список стран, рекомендовав снять ограничения для туристов. Окончательное решение должны принять государства - члены ЕС, заявил глава правительства в среду на заседании кабмина.

"ЕС включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Конечное решение - за государствами-членами, но фактические ЕС дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС", - заявил Шмыгаль, добавив, что "это возобновит полноценное действие" безвизового режима Украины с ЕС.