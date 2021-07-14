Эксперт считает, что Санду не стоит отказываться от прагматизма в отношениях с Россией

БУХАРЕСТ, 14 июля. /ТАСС/. Победившая на выборах в Молдавии Майя Санду не должна отказываться от полезного прагматизма в отношениях с Москвой. Такое мнение высказал в среду в своем блоге авторитетный румынский публицист Ион Кристою.

"Майя Санду демонстрировала до сих пор полезный прагматизм в отношениях с Москвой, - отмечает румынский обозреватель. - По моему мнению, она не должна отказываться от этого прагматизма".

"Россия видела и видит в Майе Санду наилучший вариант <...>, - считает он. - Прежде всего, потому что в ходе предвыборной кампании она успешно избежала противопоставления России и Запада. Геополитическое измерение отсутствовало. Программа Майи Санду была строго внутренней, направленной на борьбу с коррупцией и с подчинением Молдовы олигархам".

"Выборы в Молдавии навсегда похоронили унионистскую идею (унионисты - сторонники объединения Молдавии и Румынии), - продолжает Кристою. - Унионистские партии набрали невероятно мало голосов. Майя Санду - не унионистка, напротив. (...) Она видит в будущем Бессарабию (так называют Молдавию в Румынии) как независимое, сильное европейское государство, даже конкурирующее с Румынией".

Итоги парламентских выборов в Молдавии получили в румынской прессе в целом неверную оценку, считает обозреватель. "Энтузиазм румынских журналистов был обусловлен подходом к этому голосованию в перспективе геополитического столкновения", - пишет он. "Предполагалось, будто выборы за Прутом стали ареной жестокой схватки между Россией и Западом, завершившейся сокрушительной победой Запада". "Отсюда такие помпезные формулировки, как "Молдова выбрала европейский путь", "Молдова вырвалась из объятий России" <...>, которые не имеют ничего общего с реальностью".

Причина ошибочных оценок - "слепая и безудержная русофобия румынской прессы", полагает публицист. "В последние годы и особенно в годы президентства Клауса Йоханниса русофобия стала основным состоянием румынской прессы, услужливо имитирующей русофобию режима Клауса Йоханниса, - пишет он. - Русофобия принимает в Румынии тяжкую и особенно опасную форму разыгрывания российской карты во внутренних политических спорах".