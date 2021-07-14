В Киеве завершилась акция протеста

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. пенсионеров - бывших сотрудников силовых структур, пикетировавших в среду Верховную раду и кабинет министров, завершили акцию после выполнения правительством их требований и встречи с руководством министерства социальной политики.

Митингующие разблокировали движение по улицам Грушевского и Шелковичная в правительственном квартале, передает корреспондент ТАСС с места событий. Один из организаторов сообщил, что акции завершились и в областных центрах.

Ранее сегодня правительство приняло решение выделить около $194 млн для пенсионеров - бывших сотрудников силовых структур.

Как сказано в документе, с 1 июля, в частности, устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. гривен (около $74) почти 400 тыс. бывших военнослужащих, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским и другим лицам. Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривны ($140). Приблизительно такой же будет минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий. Более 40 тыс. человек получат повышение к пенсии почти в 700 гривен ($25).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.

Из-за снижения уровня пенсионных выплат бывшие силовики неоднократно проводили акции протеста и обращались к руководству государства. Самая крупная акция прошла в среду в Киеве, где возле Верховной рады собралось более 1 тыс. протестующих. Они пытались штурмовать Раду, что привело к столкновениям с полицией, которая применила слезоточивый газ. После этого участников пикета оттеснили от здания парламента.