Британское правительство предложило амнистировать участников конфликта в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено представить к концу осени законопроект, предполагающий де-факто амнистию участников вооруженного конфликта в Северной Ирландии с обеих сторон, активная фаза которого пришлась на последнюю треть XX века. Соответствующее заявление в среду сделал британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

"Мы осознаем, что некоторым будет тяжело смириться с прекращением уголовных преследований. Это решение не далось нам легко. Однако мы пришли к выводу, что это лучший и единственный способ обеспечить эффективный процесс получения информации о том периоде и лучшая возможность помочь Северной Ирландии двигаться дальше по пути к примирению", - сказал он, выступая в парламенте Соединенного Королевства. Британские власти мотивировали свою инициативу стремлением положить конец преследованию обеспечивавших безопасность в регионе военнослужащих королевских Вооруженных сил (ВС), многим из которых в настоящее время уже за 70 лет.

В то же время данное предложение не поддержала ни одна из пяти крупнейших политический партий Ольстера, а также правительство Республики Ирландия, участвовавшей в политическом процессе разрешения конфликта. Кроме того, законопроект был раскритикован оппозиционными депутатами в парламенте Великобритании. В частности, теневой министр по делам Северной Ирландии от Лейбористской партии Луиз Хэй выразила сожаление, что данные планы "не обсуждались с теми, кто потерял своих близких" в ходе многолетнего вооруженного противостояния.

Как отметил телеканал Sky News, родственники жертв конфликта также негативно восприняли законопроект. По их мнению, значительная часть ветеранов британской армии и спецслужб, вероятно, не будет довольна тем, что в результате полной амнистии уголовной ответственности избегут террористы из так называемой Временной ирландской республиканской армии, лишившие жизни их сослуживцев. Ранее планы властей также осудили и семьи тех, кто погиб от рук британских ВС.

В свою очередь экс-начальник Генерального штаба ВС Соединенного Королевства Ричард Даннат (в 2006-2009 годах) назвал инициативу правительства "наименее худшим вариантом решения проблемы". "Это не решение всех проблем, но в этом предложении содержится возможность разработать механизм, который позволит продолжать расследование [преступлений], чтобы семьи, потерявшие своих родных, узнали, что произошло. Но при этом без риска преследования ветеранов", - заявил он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Конфликт в Северной Ирландии

С конца 60-х и до конца 90-х прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства. В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий.

Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. человек. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.