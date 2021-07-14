МИД Ирана отверг обвинения США в отношении пытавшихся похитить американца иранцев

ТЕГЕРАН, 14 июля. /ТАСС/. Иран решительно отверг выдвинутые США обвинения в отношении иранцев, которым инкриминируется попытка похитить человека в Нью-Йорке. С таким заявлением выступил в среду в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Новое заявление властей США демонстрирует явно враждебное отношение к Ирану и настолько безосновательно и нелепо, что не заслуживает ответа, - цитирует Хатибзаде агентство ISNA. - Это не первый случай, когда Соединенные Штаты прибегают к подобным голливудским сценариям. Конечно, такие выдуманные сюжеты могут показаться достоверными американцам, недолгая история государства которых полна террора, похищений и саботажа в других странах, но для мирового общественного зрения они выглядят нелепыми".

Заявление прокуратуры

Во вторник на сайте федеральной прокуратуры Южного округа американского штата Нью-Йорк было опубликовано заявление, в котором содержалось утверждение о том, что сотрудник иранской разведывательной службы и связанные с ним лица якобы планировали похитить и вывезти из страны американского журналиста.

Имя указанного журналиста не уточняется. По данным прокуратуры, речь идет об американце иранского происхождения, который проживает в нью-йоркском районе Бруклин. Он якобы является правозащитником и активистом, регулярно выступающим с критикой в отношении Тегерана. Американца, по версии следователей, планировали насильно вывезти из США в Иран.

Обвинения со стороны США

Как следует из заявления, обвинения предъявлены в общей сложности пяти лицам. По данным властей США, в заговоре с целью похищения американца участвовал сотрудник иранской разведки Алиреза Фархани, а также три человека, которые входили в его "разведывательную сеть". Все четверо находятся в Иране. Им также инкриминируется отмывание денег, мошенничество, нарушение американских санкций против Ирана.

Кроме того, обвинения предъявлены жительнице штата Калифорния иранского происхождения Нилуфар Бахаридофур. Он была задержана 1 июля и, как ожидается, позднее предстанет перед судом. Ей инкриминируется оказание помощи, в том числе в финансовой сфере, планировавшим похищение иранцам.

По версии властей США, иранцы, о которых идет речь, также вели слежку за лицами в Канаде, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.