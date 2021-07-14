Глава МИД Китая призвал страны ШОС усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китай призывает государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом и координацию действий в области безопасности. Об этом в среду на заседании Совета министров иностранных дел стран - членов ШОС в Душанбе заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Необходимо придерживаться совместных, универсальных и нацеленных на сотрудничество подходов к безопасности, отстаивать общий политический курс, одновременно действовать в отношении как симптомов, так и причин проблем в области безопасности. Нужно нанести серьезный удар по трем силам зла (терроризм, экстремизм и сепаратизм), в том числе по "Исламскому движению Восточного Туркестана" (запрещено в РФ) и другим признанным террористическими СБ ООН организациям", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

"Необходимо согласовывать позиции и действия и расширить сотрудничество по таким важным проблемам, как борьба с наркотиками, охрана границ, обеспечение безопасности, координирование действий в защите данных, биологическая безопасность и защита космического пространства", - указал министр.

Он также призвал членов ШОС вместе противодействовать политике грубой силы, а также "отклонять попытки небольших групп навязать собственные правила" на мировой арене.