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Генассамблея ООН
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Часть участников недели высокого уровня ГА ООН прибудут в Нью-Йорк лично

Генеральная Ассамблея продемонстрирует всему миру, что пандемия отступает, подчеркнул заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Неделя высокого уровня ГА ООН в сентябре пройдет в гибридном формате - часть высокопоставленных участников прибудут в Нью-Йорк лично, в то время как другие выступят по видеосвязи. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи, где обсуждался данный вопрос.

"Россия постоянно призывала к возвращению к традиционным рабочим методам ООН. Мы рады отметить, что в этом году генеральные дебаты 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут в очном формате. Генеральная Ассамблея продемонстрирует всему миру, что пандемия отступает, и органы ООН возвращаются к эффективной работе", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что часть высокопоставленных участников будут присутствовать в зале Генеральной Ассамблеи лично, в то время как другие будут выступать по видеосвязи.

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