Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 16 июля

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет 16 июля участие в онлайн-встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"В пятницу, 16 июля, президент Джо Байден примет участие в виртуальной встрече <...> АТЭС, на которой лидеры обсудят прекращение пандемии и поддержку восстановления мировой экономики. <...> Участие президента продемонстрирует лидерство США в регионах Индийского и Тихого океанов, а также приверженность президента многосторонним институтам", - говорится в сообщении.

Онлайн-встреча пройдет под председательством Новой Зеландии.

В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС в ноябре 2020 года. Как ожидается, большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.