Впервые в истории Сомали женщина стала кандидатом на пост президента страны

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Женщина стала кандидатом на пост президента Сомали впервые в истории страны. Как сообщил в среду портал Gubjug News, Фавзия Хаджи Адам официально зарегистрировала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 10 октября этого года.

Адам, которая баллотируется от Национальной партии развития, - не новичок в политике. В 2012-2014 годах она занимала посты заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

Главные темы ее предвыборной кампании - борьба с коррупцией и поощрение инвестиций в предпринимательство. По словам Адам, Сомали богата природными ресурсами, сами сомалийцы славятся предпринимательскими навыками, но стране не хватает должного руководства для процветания. "Наши люди известны своей энергичностью, стойкостью и творческим подходом к предпринимательству , - говорит она. - Если их поощрять, страна наверняка будет быстро развиваться и привлечет инвестиции".

Политик также отмечает важность борьбы с коррупцией и соблюдения законности, достижения национального примирения.

Сомали долгие годы находилась в состоянии гражданской войны после свержения в 1991 году диктатора Мохаммеда Сиада Барре. Страна распалась на многочисленные этно-политические формирования, и процесс воссоединения в одно государство до сих пор не доведен до конца. С помощью миротворцев в Сомали примерно 10 лет назад удалось навести относительный порядок и сформировать основные институты власти. Однако и парламент, и правительство до сих пор формировались по клановому принципу. Предстоящие выборы вселяют надежду в укрепление основ многопартийной демократии.