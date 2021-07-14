В Белоруссии задержали главу правозащитного центра "Весна"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Задержан председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, сообщается в Telegram-канале центра в среду.

"С самого утра отсутствовала связь с Алесем Беляцким и только в 18:00 (совпадает с мск) стало известно, что он задержан", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что уголовное дело "ведет центральный аппарат Следственного комитета", другие подробности пока не приводятся.

В среду силовики провели обыски в нескольких негосударственных организациях, среди которых незарегистрированный правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Союз белорусских писателей, журнал "Имена" Международного общественного Объединения белорусов мира "Батьковщина", Белорусский Хельсинский комитет. По данным правозащитников, после обысков в республике задержали не менее 14 правозащитников и активистов, в частности заместителя председателя ПЦ "Весна" Валентина Стефановича задержали на 72 часа. Кроме того, обыски прошли и продолжаются у более 15 человек, в том числе у известного оппозиционера Анатолия Лебедько и белорусского экономиста Ярослава Романчука, а также в офисах 16 неправительственных организаций и ряда партий.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этих событий пока не поступало.

При этом КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последние дни в Белоруссии было проведено почти 40 обысков у журналистов и в редакциях негосударственных изданий. В феврале правоохранительные органы уже проводили многочисленные обыски у правозащитников, в том числе в "Весне", а также у журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.