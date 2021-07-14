В Белом доме заявили, что помощник президента США обсудил с главой МИД Франции РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили в ходе встречи в Вашингтоне Россию, Китай, Иран и Ливан. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Стороны "подтвердили прочные связи между двумя странами", отмечается в нем. "Джейк Салливан и Жан-Ив Ле Дриан приветствовали итоги саммитов США - ЕС и НАТО в июне и условились совместно работать над адаптацией альянса к различным угрозам безопасности, - отметили в СНБ. - Они обменялись мнениями по ряду общих интересов в сфере внешней политики, включая Китай, Россию, Иран и Ливан. Стороны также обсудили растущую нестабильность в регионе Сахеля и приверженность устойчивому сотрудничеству в борьбе с терроризмом".