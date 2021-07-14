Politico: США не отказываются от попыток вернуться к ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены отказываться от попыток возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, невзирая на новые обвинения американских властей в адрес Тегерана. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США, владеющего информацией по данному вопросу.

Этот чиновник подчеркнул, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом считает "важным и срочным" ограничение ядерных разработок Ирана. "Так что мы намерены продолжать свои усилия по ограничению ядерной программы Ирана посредством возвращения к обоюдному соблюдению [СВПД], одновременно активно защищая американских граждан и американские интересы применительно к тем вопросам, которые не связаны с ядерной сферой", - заявил представитель правительства США.

Он также выразил мнение, что "ситуация заключается в следующем: после выхода США из СВПД положение ни с одной из проблем с Ираном не улучшилась". Речь идет среди прочего о проблемах, подобных "омерзительному заговору", о котором объявило во вторник Министерство юстиции США, сказал чиновник. "Большинство наших (американских) проблем с Ираном обострилось, начиная с не ограниченного теперь продвижения вперед его ядерной программы", - убежден представитель США.

Во вторник Вашингтон обвинил спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки. Обвинения по этому делу предъявлены пяти лицам. Журналистка проживает в Нью-Йорке, про происхождению она иранка.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.