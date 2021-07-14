США скорректируют политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими событиями

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями, пересмотр подхода продолжается. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы по-прежнему проводим обзор политики в отношении Кубы <...> о влиянии на политическое и экономическое благосостояние кубинцев <...> Нет никаких сомнений, что протесты и события последних дней являются значительными, - сказала она. - Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать. Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим".

"Мы не намерены торопиться. Мы должны посмотреть на происходящее с учетом комплексного подхода", - отметила Псаки.

По ее утверждению, для кубинцев важно понимать, что США их поддерживают. "Пересмотр политики продолжается, есть целый ряд практик, введенных предыдущей администрацией США. Мы намерены делать это комплексно, <...> в русле того, что может напрямую помочь кубинцам, стимулировать изменение поведения [со стороны кубинских властей], если это возможно, - сказала представитель Белого дома. - Конечно, события, протесты, реакция, продолжение репрессий в отношении кубинцев будут [учитываться] в нашем процессе принятия решений".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.