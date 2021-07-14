Псаки заявила, что США продолжат переговоры по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти США продолжат переговоры по ядерной сделке с Ираном, невзирая на новые обвинения американских властей в адрес Тегерана. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во вторник власти США обвинили спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки. Согласно заявлению, распространенному федеральной прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, обвинения по этому делу предъявлены пяти лицам. Журналистка проживает в Нью-Йорке, по происхождению она является иранкой. На брифинге Псаки спросили, как эта ситуация повлияет на переговоры в Вене.

"Мы никогда не оценивали Иран как положительное действующее лицо на мировой арене <...> В то же время мы все еще считаем, что участие в продолжающихся обсуждениях соответствует интересам США, нашим национальным интересам <...> Мы продолжим эти переговоры, продолжим идти вперед по дипломатическому пути, который, я полагаю, соответствует нашим интересам и продолжает быть конструктивным", - ответила представитель Белого дома.

В ответ на просьбу прокомментировать сами обвинения Псаки отметила, что этим делом занимаются правоохранительные органы и Белый дом не может высказывать свое мнение по конкретным пунктам обвинения. "В целом мы категорически осуждаем опасный и недостойный заговор Ирана по похищению гражданки США <...>, о котором сообщалось. Мы будем решительно защищать граждан и интересы США, это включает действия правоохранительных органов, подобные тем, о которых было объявлено вчера", - добавила она.

Иран ранее решительно отверг выдвинутые США обвинения.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.