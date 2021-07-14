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В Белом доме уточнили, что Керри ведет переговоры в Москве только по климату

Спецпосланник президента США по климату начал трехдневный визит в Москву 12 июля
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Переговоры, которые спецпосланник президента США по климату Джон Керри ведет с представителями российских властей в рамках своей поездки в Москву, связаны только с темой климата. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Его компетенция связана с климатом, это то, на чем сосредоточены его беседы и обсуждения", - сказала Псаки.

Керри начал трехдневный визит в Москву в понедельник. В рамках этого визита состоялись его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Кроме того, как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин побеседовал в среду по телефону с находящимся в Москве Керри.

Теги
СШАРоссияПсаки, ДженКерри, Джон
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