Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава представителей и структуры в РФ

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) объявил об исключении своих структур и представителей в России из состава своих организаций в связи с ограничением деятельности ВКУ на территории РФ.

"ВКУ был вынужден принять решение приостановить членство всех своих составляющих организаций, а также руководителей ВКУ в Российской Федерации", - говорится в среду в заявлении конгресса, опубликованном в Facebook.

Конгресс отмечает, что принял такое решение из-за введения в России новых правовых норм в отношении участия российских граждан в деятельности "нежелательных организаций". В их перечень входит и ВКУ.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них.