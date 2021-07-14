В Белом доме пока не могут объявить о переговорах с РФ по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Белый дом пока не может сделать объявлений о проведении переговоров между США и Россией по тематике стратегической стабильности.

"Что касается переговоров по стратегической стабильности, то я не располагаю какими-либо [данными] о сроках [их проведения]", - сказала в среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки, отвечая на вопрос ТАСС в ходе регулярного брифинга.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет до конца этого месяца. При этом до этого источник в российской делегации в Душанбе отметил, что такие контакты состоятся через неделю.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.