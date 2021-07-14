Вильнюс просит верховного комиссара ООН отреагировать на миграционный кризис в Литве

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис, вызванный наплывом в республику с территории соседней Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом сообщило в среду бюро постоянного представителя Литвы при ООН и международных организациях в Женеве Андрюса Криваса.

"Литва просит верховного комиссара ООН и Международную организацию по миграции публично оценить политику Белоруссии в сфере миграции и включить этот вопрос в свою повестку дня", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе считают, что многократно возросший поток нелегальной миграции в страну спровоцирован действиями Минска.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 738 нелегалов, преимущественно из стран Азии, что в 21,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.