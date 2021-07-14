Посольство Азербайджана напомнило своим гражданам об урегулировании правового статуса в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посольство Азербайджана в Москве напомнило своим гражданам, нелегально находящимся на территории России, о необходимости урегулировать свой правовой статус.

"В соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года, течение сроков временного пребывания в России иностранных граждан было продлено до 30 сентября 2021 года, - говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства республики. - Посольство настойчиво призывает граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом принять во внимание данное сообщение и в кратчайшие сроки предпринять соответствующие меры".

В посольстве указали, что согласно полученной от соответствующих российских структур информации, для урегулирования своего правового положения иностранному гражданину необходимо в кратчайшие сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при наличии) для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации.

"При утрате или порче миграционной карты иностранному гражданину для получения дубликата миграционной карты необходимо заявить об этом при обращении в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения. При выдаче дубликата миграционной карты смена ранее заявленной цели визита в Россию не предусмотрена", - обратили внимание в дипредставительстве.

В посольстве также добавили, что по информации МВД России, в настоящее время на территории РФ находятся до 100 тысяч граждан Азербайджана с неурегулированным правовым статусом.