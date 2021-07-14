В Клайпеде разгрузили военную технику США для размещенного в Литве ротационного батальона

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Доставленная морем тяжелая военная техника США для размещенного в Литве ротационного батальона американской армии была спущена на берег в Клайпедском государственном порту. Об этом в среду сообщило Минобороны Литвы.

"Всего для ротационного батальона доставлено около 300 единиц техники, в том числе танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley", - отмечается в сообщении.

Техника доставлена в рамках подготовки к ротации американского подразделения. В декабре прошлого года для совместных учений в Литву прибыл 2-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США. Его сменит подразделение из состава 1-й пехотной дивизии из Форта Райли (штат Канзас).

С апреля 2014 года в рамках миссии "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve) в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещался сменный контингент армии США разной численности. Было проведено более 10 его ротаций.