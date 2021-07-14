{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Клайпеде разгрузили военную технику США для размещенного в Литве ротационного батальона

Всего доставлено около 300 единиц техники

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Доставленная морем тяжелая военная техника США для размещенного в Литве ротационного батальона американской армии была спущена на берег в Клайпедском государственном порту. Об этом в среду сообщило Минобороны Литвы.

"Всего для ротационного батальона доставлено около 300 единиц техники, в том числе танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley", - отмечается в сообщении.

Техника доставлена в рамках подготовки к ротации американского подразделения. В декабре прошлого года для совместных учений в Литву прибыл 2-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США. Его сменит подразделение из состава 1-й пехотной дивизии из Форта Райли (штат Канзас).

С апреля 2014 года в рамках миссии "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve) в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещался сменный контингент армии США разной численности. Было проведено более 10 его ротаций.

Теги
СШАЛитва
Обследование президента Бразилии выявило необходимость возможной срочной операции
Жаира Болсонару перевезут в Сан-Паулу, отметили в пресс-службе политика
Читать полностью