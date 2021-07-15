Конференция высокого уровня в Ташкенте обсудит развитие связей в Центральной и Южной Азии

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Международная конференция высокого уровня, которая 15-16 июля пройдет в Ташкенте, обсудит перспективы модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей, включая проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров. Она пройдет с участием нескольких глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.

Инициативу о проведении этого форума выдвинул президент Шавкат Мирзиёев в контексте новой открытой внешнеполитических стратегии Узбекистана. Как заявил в понедельник пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов, данная конференция станет "важнейшим событием текущей недели".

"В работе конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азии: региональная взаимосвязь. Угрозы и возможности" ожидается участие президента Афганистана [Ашрафа Гани] и премьер-министра Пакистана [Имрана Хана], верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, глав внешнеполитических ведомств более 20 стран", - сказал Асадов. По его данным, в форуме примут участие руководители известных международных и региональных организаций, общее число участников из почти 50 стран превысит 600 человек.

Основные участники мероприятия

По данным организаторов, российскую делегацию на форуме возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 16 июля на полях конференции запланирована lV встреча министров иностранных дел Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, на которой будет обсуждена обстановка, сложившаяся в Афганистане после ускоренного вывода с его территории воинского контингента США и ряда стран - членов НАТО. Ожидается, что участники встречи обратят особое внимание на взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в условиях продолжающейся глобальной пандемии.

В работе конференции также примет участие делегация Соединенных Штатов, которую возглавит советник президента Джо Байдена по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, от американской стороны на конференции будет также присутствовать спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Ожидается, что Шервуд-Рэндалл и Халилзад проведут встречу с главами внешнеполитических ведомств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, в ходе которой обсудят вопросы установления мира в Афганистане, а также региональной безопасности и противодействия распространению наркотиков.

Цели форума

По мнению организаторов, форум призван сформировать политическую и экспертную площадку по выработке модели взаимовыгодной стратегической связки Центральной и Южной Азии в транспортно-логистической, энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В соответствии с программой в рамках мероприятия пройдут пленарное и три секционных заседания. Их итоги подведут модераторы, а также министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. С видеообращением к участникам конференции обратится генсек ООН Антониу Гутерриш, также перед ними выступит президент Шавкат Мирзиёев.